Holger Laubenthal wird neuer CEO von Cembra

Holger Laubenthal (deutscher Staatsbürger, geboren 1972) bringt langjährige und umfassende Erfahrungen im Bereich Konsumfinanzierung mit, war erfolgreich als Führungskraft tätig und kennt sich im internationalen und Schweizer Konsumkreditmarkt gut aus. Er begann seine Laufbahn bei Daimler-Benz und wechselte später ins Konsumkreditgeschäft von General Electric in der Schweiz, wo er zwischen 2003 und 2006 verschiedene Führungspositionen bekleidete. Anschliessend übernahm er Führungsaufgaben mit immer grösserer Verantwortung im Konsumkreditbereich von GE in Deutschland, Russland, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Unter anderem war Holger Laubenthal Geschäftsführer der GE Money Bank in Deutschland und CEO der GE Money Bank in Russland. Von 2016 bis 2019 war er als Präsident und CEO von GE Inspection Technologies sowohl in Deutschland als auch in den USA tätig. Zuletzt leitete er als Präsident den Geschäftsbereich Consumer & Manufacturing der in Kuwait ansässigen Alghanim Industries Group. Holger Laubenthal erwarb an der Technischen Universität Berlin ein Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen und später einen MBA an der Harvard Business School.

Dr. Felix Weber, Präsident des Verwaltungsrats von Cembra, dazu: «Wir freuen uns, Holger Laubenthal als neuen CEO gewonnen zu haben, der Cembra in die Zukunft führen wird. Er hat eine beeindruckende Laufbahn hinter sich, in der er sich erfolgreich als Führungskraft bewährt hat. Er ist zudem mit dem Schweizer Markt und mit Cembra als führende Schweizer Anbieterin für Konsumfinanzierung vertraut. Daher wird er in der Lage sein, Cembra erfolgreich weiterzuentwickeln».

Holger Laubenthal sagt: «Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, Cembra zu führen und danke dem Verwaltungsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Cembra hat eine hervorragende Marktposition, eine einzigartige Unternehmenskultur und ich fühle mich verpflichtet, die Erfolgsgeschichte von Cembra zum Wohl unserer Kunden, unserer Investoren und unserer Mitarbeitenden fortzuschreiben».

Robert Oudmayer, der Cembra mehr als elf Jahre lang erfolgreich geleitet hat, wird seinem Nachfolger bei der Einarbeitung zur Seite stehen. Er wird im März 2021 eine reibungslose Übergabe sicherstellen und danach den Verwaltungsrat bis Ende 2021 unterstützen. «Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Robert aufrichtig für seinen herausragenden Beitrag zur Entwicklung von Cembra. Er war die treibende Kraft hinter der Positionierung von Cembra als eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und –dienstleistungen, führte das Unternehmen im Börsengang im Jahr 2013 und baute Cembra durch organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen aus», so Dr. Felix Weber.

