Irish Residential Properties REIT Aktie 24169369 / IE00BJ34P519
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11.09.2026 18:07:03
Holding(s) in Company
|
Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Dublin, Ireland on the 11th of September 2026
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|IE00BJ34P519
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|IRES
|LEI Code:
|635400EOPACLULRENY18
|Sequence No.:
|443104
|EQS News ID:
|2398240
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Irish Residential Properties REIT PLC
|
18:07
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
09.09.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
07.09.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
20.08.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
19.08.26
|Dividend Declaration (EQS Group)
|
16.07.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
14.07.26
|Notice of Interim Results (EQS Group)
|
06.07.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
Analysen zu Irish Residential Properties REIT PLC
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