Irish Residential Properties REIT Aktie 24169369 / IE00BJ34P519
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06.07.2026 12:41:55
Holding(s) in Company
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Irish Residential Properties REIT plc (IRES)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Dublin, Ireland on the 06th of July 2026
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|IE00BJ34P519
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|IRES
|LEI Code:
|635400EOPACLULRENY18
|Sequence No.:
|435187
|EQS News ID:
|2360792
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Irish Residential Properties REIT PLC
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12:41
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02.07.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
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02.07.26