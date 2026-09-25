HOLDING Company ADMIE (IPTO) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HOLDING Company ADMIE (IPTO) äusserte sich am 23.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

HOLDING Company ADMIE (IPTO) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.070 EUR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch