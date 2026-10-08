Hold von Warburg Research für GEA-Aktie

Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Gea von 64 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die letzte Informationsrunde des Anlagenbauers vor der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals habe ein prozentual zweistelliges Auftragswachstum signalisiert, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 an.

Aktienanalyse online: Die GEA-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 11:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.3 Prozent auf 67.65 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 0.96 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24’823 GEA-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das GEA-Papier um 19.7 Prozent aufwärts. Am 09.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: / / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:41 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.