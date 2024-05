Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Henkel vz-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 86 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Insbesondere das starke Geschäft mit Klebstoffen zur Elektronikmontage habe die Gewinnentwicklung getrieben, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er hob seine Schätzungen an.

Um 10:41 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.9 Prozent auf 82.46 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 4.29 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53’035 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 16.1 Prozent nach oben. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 16:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



