Hold von Jefferies & Company Inc. für adidas-Aktie

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch verhalten im Plus, während der deutsche Leitindex die 18'000-Punkte-Marke nur zeitweise erobern konnte. An der Wall Street gab es unterschiedliche Vorzeichen. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte letztendlich leichter.