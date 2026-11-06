Hold von Deutsche Bank AG für Siemens Healthineers-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Entgegen den Erwartungen eines starken Schlussquartals, seien die Resultate des vierten Geschäftsquartals durchwachsen ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das gehe vor allem auf das Segment Precision Therapy zurück.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 13:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.8 Prozent auf 43.73 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 10.82 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 537’616 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 0.3 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET



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