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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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Aktienbewertung 11.11.2026 09:48:06

Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Siemens Healthineers-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Siemens Healthineers
39.50 CHF -0.60%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 von 39 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe abermals durchwachsene Resultate vorgelegt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es steht zudem ein weiteres Übergangsjahr an. Der Experte blickt vorsichtig auf den Anlagehintergrund und glaubt nicht an eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Healthineers-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:31 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.7 Prozent auf 43.26 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 0.60 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 100’409 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 1.4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka,Siemens AG
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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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11.11.26 finanzen.ch Aktienbewertung Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Entitlement to transfer 92 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Anspruch auf Übertragung von 92 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm (Übertragung mit ... (EQS Group)
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 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Program based order to sell a portion of 983 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Entitlement to transfer 983 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploss, Anspruch auf Übertragung von 983 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm (Übertragung ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 11.437 Siemens Healthineers Aktien zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast auf Grund ... (EQS Group)
09.11.26
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11.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.11.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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