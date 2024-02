Hold für Zurich Insurance-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse - Zurich Insurance-Aktie profitiert

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zurich nach einigen Investorenveranstaltungen in Nordamerika auf "Hold" mit einem Kursziel von 508,90 Franken belassen. Hauptthemen seien die Preisgestaltung im Rückversicherungsegment sowie die Barmittelrückflüsse bei den Kompositversicherern gewesen, die zu Dividendenwachstum und weiteren Aktienrückkäufen führten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Sympathie der Investoren in den USA und Kanada für europäische Rück- und Kompositversicherer basiere auf der Annahme, dass deren Kursdynamik seit Oktober 2023 anhalten wird.

Aktienbewertung im Detail: Die Zurich Insurance-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 13:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.1 Prozent auf 445.40 CHF. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 14.26 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via SIX SX 48’842 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2024 um 1.3 Prozent aufwärts. Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden.

Im weiteren Verlauf geht es für die Zurich Insurance-Aktie zeitweise 0,77 Prozent aufwärts auf 443,90 Franken.

