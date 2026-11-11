Hold für Brenntag SE-Aktie nach Warburg Research-Analyse

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemikalienhändlers habe im erwarteten Rahmen gelegen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung. Der aussergewöhnliche Rückenwind aus dem Vorquartal habe nachgelassen. Der Fokus liege nun auf dem Kapitalmarkttag am darauffolgenden Donnerstag.

Aktieninformation im Fokus: Die Brenntag SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:21 Uhr ging es um 4.0 Prozent auf 59.16 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 0.27 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117’022 Brenntag SE-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 23.4 Prozent zu Buche. Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.