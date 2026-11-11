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11.11.2026 11:37:47
Hold für Brenntag SE-Aktie nach Warburg Research-Analyse
Warburg Research-Analyst Christian Cohrs hat eine gründliche Analyse des Brenntag SE-Papiers durchgeführt.
Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemikalienhändlers habe im erwarteten Rahmen gelegen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung. Der aussergewöhnliche Rückenwind aus dem Vorquartal habe nachgelassen. Der Fokus liege nun auf dem Kapitalmarkttag am darauffolgenden Donnerstag.
Aktieninformation im Fokus: Die Brenntag SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung
Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:21 Uhr ging es um 4.0 Prozent auf 59.16 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 0.27 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117’022 Brenntag SE-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 23.4 Prozent zu Buche. Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:10 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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