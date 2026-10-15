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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Hold-Einstufung 15.10.2026 13:43:44

Hold-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Richemont-Aktie

Hold-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Richemont-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Nick Anderson hat eine gründliche Analyse des Richemont-Papiers durchgeführt.

Richemont
175.75 CHF 0.63%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Ein Gespräch mit einem leitenden Manager eines chinesischen Kaufhauses bestätige einen schwachen Start des chinesischen Luxusgütermarktes im vierten Quartal, womit sich die Schwächephase aus dem dritten Jahresviertel offenbar fortsetze, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibe daher strukturell pessimistisch für den Sektor, sehe jedoch kurzfristig eine wachsende Wahrscheinlichkeit für eine Bärenmarkt-Rally nach dem starken Ausverkauf im dritten Quartal.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Richemont-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 13:27 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0.3 Prozent auf 174.35 CHF zu. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 2.49 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 213’686 Richemont-Aktien. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 4.0 Prozent aufwärts. Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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