Hold-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Swiss Re-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Diese hätten ihn beeindruckt, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Schweizer hätten vom Ausbleiben grosser Verluste durch Naturkatastrophen profitiert. Am Markt dürfte man allerdings eher auf den Zyklus in der Rückversicherungsbranche und die Preise schauen, vermutet der Experte.

Aktienanalyse online: Die Swiss Re-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:02 Uhr rutschte die Swiss Re-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1.0 Prozent auf 134.85 CHF ab. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 3.60 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 52’751 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 1.5 Prozent. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.