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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

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Aktie im Blick 25.06.2026 14:13:44

Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie

Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Beiersdorf-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes hat eine ausführliche Untersuchung des Beiersdorf-Papiers durchgeführt.

Beiersdorf
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern stehe aufgrund des derzeit ausbleibenden Wachstums und steigender Kosten unter Margendruck, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse verstärkt investieren, um im Wettbewerb zu bestehen. In die Aktie sei schon etwas Margenrisiko eingepreist, mögliche Bedenken zum Geschäftsmodell könnten aber noch Druck ausüben.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.5 Prozent auf 74.34 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 5.84 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80’133 Beiersdorf-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 19.6 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka
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