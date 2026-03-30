Holcim vollzieht Kauf von Mehrheitsbeteiligung an Cementos Pacasmayo in Peru

(Meldung ausgebaut)

Zug (awp) - Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat in Südamerika den angekündigten Zukauf von Cementos Pacasmayo vollzogen: Er erwarb eine Mehrheitsbeteiligung am peruanischen Hersteller, wie das Unternehmen am Montagabend nach US-Börsenschluss mitteilte.

Genaue Angaben zur Beteiligung machte der Konzern in der Mitteilung nicht. Im Dezember hatte ein Firmensprecher eine Übernahme von zunächst 50,01 Prozent angekündigt. Für diesen Anteil sollte Holcim demnach 550 Millionen US-Dollar bezahlen. Abgekauft werden sollte der Anteil der Familie Hochschild.

Zudem plant der Konzern ein Pflichtangebot für weitere Aktien von Cementos Pacasmayo gemäss peruanischem Recht, wie es nun in der Mitteilung hiess. Weitere Angaben machte das Unternehmen dazu nicht. Die Aktien der peruanischen Firma sind derzeit in New York und Peru kotiert.

Cementos Pacasmayo erzielte den Angaben zufolge 2025 einen Umsatz von 630 Millionen US-Dollar und eine operative Marge (EBITDA) von 28 Prozent. Das Unternehmen betreibt drei Zementwerke mit einer Kapazität von rund fünf Millionen Tonnen jährlich sowie 28 Anlagen für Transportbeton und Fertigbauteile. Hinzu kommen mehr als 300 Verkaufsstellen. Insgesamt beschäftigt der peruanische Betrieb über 2000 Mitarbeitende.

Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar erwartet

Der Kaufpreis entspricht dem 7,1-Fachen des operativen Gewinns (EBITDA) für 2025 unter Einrechnung erwarteter Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar ab dem dritten Jahr, wie Holcim schrieb. Bereits im ersten Jahr soll sich die Übernahme positiv auf den Gewinn je Aktie und den freien Cashflow auswirken, während die Kapitalrendite ab dem dritten Jahr steigen dürfte.

Die Transaktion soll laut Unternehmensangaben das Wachstum in Lateinamerika beschleunigen und das Angebot an Baustoffen in Peru erweitern. Mit der Übernahme stärkt Holcim auch sein Vertriebsnetz, das unter anderem durch das Disensa-Franchisesystem in der Region ausgebaut wird.

Holcim hat Peru erst vor Kurzem für sich entdeckt. Vor über einem Jahr kaufte der Betonkonzern die Firma Comacsa, einen Hersteller von Zement und Industriemineralien, sowie Mixercon, einen Hersteller von Zement und Transportbeton. Im letzten Frühling wurde dann die Gesellschaft Compañía Minera Luren, die Mauermaterialien herstellt, übernommen.

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