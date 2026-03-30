Holcim übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Cementos Pacasmayo

Zug (awp) - Holcim hat die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am peruanischen Baustoffhersteller Cementos Pacasmayo abgeschlossen. Cementos Pacasmayo beschäftigt über 2000 Personen und erzielte 2025 einen Nettoumsatz von 630 Millionen US-Dollar und eine bereinigte EBITDA-Marge von 28 Prozent.

Der Transaktionswert entspricht einem EBITDA-Multiplikator von 7,1 nach erwarteten Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar im dritten Jahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Akquisition soll bereits im ersten Jahr gewinn- und cashflowsteigernd wirken.

Holcim plant zudem ein Pflichtangebot zur Übernahme weiterer Anteile an Cementos Pacasmayo. Die Übernahme ist Teil der NextGen Growth 2030 Strategie zur Expansion in Lateinamerika.

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