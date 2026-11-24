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24.11.2026 06:30:37
Holcim schliesst Angebot für Pacasmayo-Aktien ab
Zug (awp) - Holcim hat das Übernahmeangebot für die übrigen ausstehenden Stammaktien von Cementos Pacasmayo abgeschlossen. Der Baustoffhersteller erhöhte seinen Anteil damit auf 93,65 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend hiess.
Im Rahmen des Angebots wurden 184,96 Millionen Aktien angedient. Der Gesamtwert der Transaktion belief sich auf 401,6 Millionen Franken.
Holcim hatte bereits im März 2026 eine Beteiligung von 50,01 Prozent an Cementos Pacasmayo übernommen. Mit dem Zukauf will der Baustoffkonzern sein Wachstum in Lateinamerika beschleunigen.
Cementos Pacasmayo verfügt laut Holcim über ein ergänzendes Portfolio an Baustoffen und Baulösungen in Peru.
awp-robot/dm
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