Holcim kündigt drei Beförderungen an

Baar (awp) - Beim Zementkonzern Holcim kommt es zu mehreren Wechseln im obersten Management. Sowohl die Region Nordamerika als auch die Personalabteilung erhalten neue Chefs. Zudem hat das Unternehmen einen neuen Chefjuristen ernannt.

Per sofort hat Holcim den bisherigen Länderchef von Mexiko, Jaime Hill, zum Leiter der gesamten Region Nordamerika ernannt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Hill ist seit 1996 bei Holcim. Als Leiter Nordamerika tritt er die Nachfolge von Toufic Tabbara an, der ausserhalb von Holcim eine neue Aufgabe antritt, wie es heisst.

Holcim will die Nordamerika-Sparte bekanntlich in der ersten Jahreshälfte 2025 abspalten und in den USA als eigenständiges Unternehmen kotieren.

Die Leitung der Personalabteilung übernimmt ebenfalls per sofort Carmen Diaz, die bislang CEO von Holcim in Spanien war und seit 2002 im Unternehmen tätig ist. Diaz tritt laut den Angaben die Nachfolge von Feliciano González Muñoz an. Er werde noch für einen reibungslosen Übergang sorgen, bevor er Ende des Jahres in den Ruhestand trete, so die Mitteilung.

Der bisherige General Counsel Corporate and M&A, Lukas Studer, wird per 1. November zudem zum Chefjuristen von Holcim ernannt. Studer stiess 2008 zu Holcim und folgt in seiner neuen Rolle auf Mathias Gaertner, der Holcim verlässt.

Holcim-Chef Miljan Gutovic dankt in der Mitteilung den drei Austretenden und freut sich über die Beförderungen. "Alle drei sind sehr erfahrene Führungskräfte, die in unseren Märkten Rekordergebnisse erzielt haben", wird er zitiert.

