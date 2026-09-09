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09.09.2026 07:06:36
Holcim investiert in Cloud Cycle für Echtzeit-Qualitätskontrolle
Zug (awp) - Holcim investiert in das britische Technologieunternehmen Cloud Cycle. Die Lösung ermöglicht es dem Baustoffhersteller, die Qualität von Transportbeton mit Hilfe von Echtzeitdaten und maschinellem Lernen vom Werk bis zur Baustelle zu überwachen. Bereits mehr als 150 Holcim-Mischerfahrzeuge in Grossbritannien, Italien und der Schweiz sind mit der Technologie ausgestattet, wie Holcim am Mittwoch mitteilte.
Mit der Investition will der Zementproduzent die Einführung der Technologie weltweit beschleunigen. Cloud Cycle ergänzt bestehende digitale Lösungen wie das KI-gestützte Q-Predict und soll die Rücklaufmengen von Beton verringern sowie die Entwicklung zirkulärer und CO2-armer Betone fördern. Angaben zum finanziellen Engagement machte Holcim nicht.
awp-robot/to
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