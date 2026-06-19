Holcim ernennt Angela Bachmann zur Chefin für Zentraleuropa

Wien (awp) - Der Baustoffkonzern Holcim hat Angela Bachmann zur neuen Chefin für den Cluster Zentraleuropa ernannt. Die bisherige Landeschefin in Tschechien übernimmt mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für die Geschäfte in Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien, wie Holcim am Freitag mitteilte.

Bachmann folgt auf Haimo Primas. Er verlasse den Konzern nach 24 Jahren und werde ausserhalb von Holcim eine neue berufliche Herausforderung annehmen, wie es hiess. Holcim will unter der neuen Führung unter anderem die Transformation des Geschäfts und ein nachhaltiges Gewinnwachstum in der Region vorantreiben.

Bachmann ist studierte Betriebsökonomin. Sie verfügt laut dem Unternehmen über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in der Baustoffindustrie. Zuletzt leitete sie die tschechische Landesgesellschaft von Holcim, wo sie Effizienzsteigerungen und ein Wachstum des operativen Gewinns (EBIT) erzielt habe.

to/cg