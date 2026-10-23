Holcim-Aktien nach starken Q3-Zahlen sehr stark

Bern (awp) - Die Aktien von Holcim sind am Freitag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Baumaterialhersteller schaut auf ein erfreuliches drittes Quartal zurück. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Gut kommt auch das höhere Gewinnziel für das laufende Jahr an.

Um 09.25 Uhr gewinnen Holcim 5,6 Prozent auf 67,16 Franken mit steigender Tendenz seit Handelsbeginn (SMI -0,4%). Die Aktien hatten in den Tagen vor der Ergebnisveröffentlichung allerdings Kursverluste zu beklagen und auf Jahressicht stand vor dem heutigen Handelsbeginn ein Minus von 18 Prozent zu Buche.

Die Kommentare sind angesichts der guten Zahlen zustimmend. Goldman Sachs etwa hebt insbesondere die starke operative Entwicklung trotz eines schwierigen Marktumfelds hervor. Holcim verfüge über verschiedene Hebel bei Preisen und Kosten, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum gegenüber der Branche ermöglichten, heisst es in einem Kommentar. Die Anhebung der EBIT-Jahresprognose bestätige derweil die bereits zuvor erwarteten positiven Überraschungen.

Gemäss JPMorgan sind die die Quartalszahlen erfreulich, die positiven Überraschungen seien allerdings weitgehend bereits erwartet worden. Die neue Zielspanne beim organische EBIT-Wachstum dürfte nach Einschätzung des zuständigen Analysten weiterhin eine gewisse Vorsicht des Managements enthalten. Allerdings lägen die Markterwartungen bereits über der neuen Prognose, entsprechend erwartet die US-Bank "keine wesentlichen Anpassungen" der Analystenschätzungen.

Ähnlich sieht man es auch bei Jefferies. Auch sie betonen, dass das Überraschungspotential durch die neue Zielspanne begrenzt sei. Insgesamt sieht das US-Haus Holcim operativ gut aufgestellt. Für zusätzliche positive Impulse dürfte vor allem entscheidend sein, wie zuversichtlich sich das Management hinsichtlich der Geschäftsentwicklung 2027 äussere, heisst es.

Vontobel wertet die Ergebnisse und die Prognoseanhebung insgesamt ebenfalls positiv. Zwar sei die höhere EBIT-Guidance weitgehend erwartet worden, heisst es auch hier. Zuletzt aufgekommene Befürchtungen einer möglichen Prognosesenkung hätten sich damit jedoch als unbegründet erwiesen. Die neue Zielspanne erscheine zudem eher konservativ. Der zuständige Analyst bestätigt seine Kaufempfehlung mit Kursziel 85 Franken.

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