Holcim-Aktien nach Angaben zum Investorentag tiefer

Händlern zufolge kann der Weltmarktführer mit den neuen Zielen, die er anlässlich des Investorentags veröffentlicht hat, zwar durchaus punkten. Doch für einen stärkeren Kursanstieg fehle der "Wow-Effekt", heisst es am Markt.

Die Holcim-Aktien notieren gegen 10.50 Uhr an der Schweizer Börse um 1,03 Prozent tiefer mit 47,95 Franken.

Der Baustoffkonzern Holcim hat verschiedene Nachhaltigkeitsziele formuliert, um den CO2-Abdruck zu senken. Zudem wird wie bisher eine jährliche Zunahme des Umsatzes von 3 bis 5 Prozent angestrebt, wie das Unternehmen mitteilt. Der operative Gewinn soll auf vergleichbarer Basis dazu überproportional zunehmen. Bis 2025 soll eine Rendite auf dem investierten Kapital (ROIC) von 10 Prozent erreicht werden und das Verhältnis zwischen Nettofinanzverschuldung zu EBITDA soll bis dann auf unter 1,5x gesenkt werden.

Wie erwartet stünden die Nachhaltigkeitsstrategie und die Portfolio-Transformation im Vordergrund, schreibt Martin Hüsler von der Zürcher Kantonalbank. "Die neuen Mittelfristziele entsprechen unseren bisherigen Schätzungen." Der Ausbau von Solutions & Products auf 30 Prozent des Konzernumsatzes werde die Abhängigkeit vom energie- und kapitalintensiven Zementgeschäft senken. Der angestrebte Umbau dürfte wohl von Akquisitionen im Bereich Solutions & Products und Devestitionen im Zementgeschäft begleitet sein. "Die konsequente Umsetzung der strukturellen Veränderung macht unseres Erachtens den Investment Case interessanter", begründet der Analyst seine Kaufempfehlung.

"Die gesetzten Ziele stimmen in etwa mit den Markterwartungen überein", kommentiert auch Gregor Kuglitsch von der Grossbank UBS. Dies dürfte die Konsenszahlen wahrscheinlich nicht wesentlich verändern. M&A werde bei der Erreichung der Ziele eine wichtige Rolle spielen. Das ROIC Ziel sei ziemlich ehrgeizig. Der Schlüssel werde in der Umsetzung liegen, insbesondere bei der Dekarbonisierung und der Expansion bei Bauprodukten. Auch UBS hält an der Buy-Empfehlung fest.

Holcim habe die Finanzkraft, um den Übergang zu einem weniger kohlenstoffintensiven und nachhaltigen Unternehmen zu beschleunigen. Dies dürfte zu einer höheren Bewertung führen, sagt Bern Pomrehn von der Bank Vontobel, die ebenfalls das Kaufen-Rating bestätigt.

