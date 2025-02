Holcim-Aktie zieht an: Holcim wird profitabler - Abspaltung von Nordamerika-Geschäft im Plan

Dies freut die Aktionäre, die nun mehr Dividende erhalten sollen. Zudem läuft die Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts nach Plan.

Insgesamt sank der Umsatz um 2,2 Prozent auf 26,41 Milliarden Franken, wie der Innerschweizer Konzern am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Dabei schlug der starke Franken aufs Ergebnis. In Lokalwährungen wäre das Geschäft um 1,3 Prozent gewachsen.

Dagegen stieg der wiederkehrende Betriebsgewinn EBIT im vergangenen Jahr um 6,1 Prozent auf den neuen Rekordwert von 5,05 Milliarden Franken. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten. Die wiederkehrende EBIT-Marge stieg auf 19,1 Prozent von 17,6 Prozent im Vorjahr.

Unter dem Strich fuhr der weltgrösste Baustoffkonzern einen Reingewinn von 2,93 Milliarden Franken ein. Das ist ein Minus von 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Erwartungen teilweise verfehlt

Insgesamt hat Holcim die Erwartungen der Analysten beim Umsatz, organischem Wachstum und Reingewinn leicht verfehlt, beim wiederkehrenden EBIT getroffen.

Das am 18. März gestartete Aktienrückkauf von 1 Milliarde Franken sei abgeschlossen. Zudem sollen die Aktionäre eine Dividendenerhöhung auf 3,10 Franken pro Aktie erhalten nach 2,80 Franken im Vorjahr.

Die geplante Kotierung des Nordamerikageschäfts von Holcim in den USA ist auf Kurs und soll Ende des ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein.

Gute Aussichten

Nach der Rekordleistung von 2024 seien die Aussichten für Holcim in allen Geschäftssegmenten sehr gut, schrieb das Unternehmen. Für das neue Jahr werde ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich in lokaler Währung erwartet.

Der wiederkehrende EBIT soll gleichzeitig überproportional zulegen. Die entsprechende Marge solle sich weiter verbessern, heisst es. Der Free Cashflow solle über 3,5 Milliarden Franken erreichen. Zudem soll das Geschäft mit recycelten Bau- und Abbruchmaterialien wiederum zweistellig wachsen.

Holcim: Abspaltung des Nordamerika-Geschäftes verläuft nach Plan

Holcim kommt bei der Abspaltung seiner Nordamerika-Geschäftes wie geplant voran. Man sei auf Kurs, um den geplanten Spin-off bis Ende des ersten Halbjahres 2025 abzuschliessen, teilte der Schweizer Baustoffkonzern am Freitag mit.

Ein Investorentag dazu ist für den 25. März in New York geplant. Dabei soll über die Strategie, den Businessplan und die Kapitalallokationsprioritäten informiert werden. Zudem braucht es noch die endgültige Zustimmung der Holcim-Aktionäre an der Generalversammlung am 14. Mai 2025.

Für das Geschäft, das wie kürzlich bekannt wurde, den Namen "Amrize" tragen soll, hat Holcim nun auch die von der US-Börsenaufsicht SEC geforderten Informationen über die Geschäftstätigkeit einschliesslich der historischen Abschlüsse nach dem Rechnungslegungsstandard US-GAAP vorgelegt.

Amrize könne eine starke Erfolgsbilanz mit profitablem Wachstum vorweisen, was seinen marktführenden Positionen, wertsteigernden Akquisitionen und dem Fokus auf die Schaffung von Shareholder Value zu verdanken sei, heisst es in einer Mitteilung von Holcim.

Für das Jahr 2024 erwirtschaftete Amrize gemäss den Informationen einen Umsatz von 11,7 Milliarden US-Dollar, einen bereinigten EBITDA von 3,2 Milliarden Dollar und damit eine entsprechende operative Marge von 27 Prozent.

"Voll durchstarten"

Holcim hatte vor einem Jahr überraschend angekündigt, das Nordamerika-Geschäft abzutrennen und als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA zu kotieren. Hintergrund sind die billionenschweren Investitionsprogramme der US-Regierung: "Sie werden in den nächsten acht bis zehn Jahren zu nie dagewesenen Ausgaben für die Bauindustrie führen", sagte Holcim-Präsident Jan Jenisch damals. Die Aufspaltung sei nötig, um das Potential gänzlich auszuschöpfen und voll durchzustarten.

Das Business soll nach der vollständigen Trennung vom Schweizer Konzern wie erwähnt "Amrize" heissen. Die entsprechenden Aktien sollen unter dem Symbol 'AMRZ' an der New Yorker Börse (NYSE) und zusätzlich an der Schweizer Börse SIX kotiert werden, wie Holcim vor einer Woche mitgeteilt hatte. Chef der neuen Amrize wird der Architekt der Abspaltung, Jan Jenisch, der dafür seinen Posten als Verwaltungsratspräsident bei Holcim aufgibt.

Amrize wird gemäss den früheren Informationen eine beschleunigte Wachstumsstrategie umsetzen mit dem Ziel, bis 2030 mehr als 20 Milliarden US-Dollar Umsatz und über 5 Milliarden Betriebsgewinn mit branchenführenden Margen zu erzielen.

Holcim mit mehreren Änderungen im Verwaltungsrat

Bei Holcim kommt es zu mehreren Änderungen im Verwaltungsrat. Präsident Jan Jenisch und Verwaltungsrat Jürg Oleas treten an der Generalversammlung vom 14. Mai nicht mehr zu Wiederwahl an, weil sie in den Verwaltungsrat des abgespaltenen nordamerikanischen Unternehmens Amrize einziehen werden.

Zudem tritt Vizepräsidentin Hanne Sørensen nach zwölf Jahren im Verwaltungsrat von Holcim zurück, wie der Innerschweizer Konzern am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Der Verwaltungsrat von Holcim schlägt nun die Wahl von zwei neuen Kandidaten vor: Adolfo Orive, Präsident & Chief Executive Officer von Tetra Pak, und Infineon-Finanzchef Sven Schneider. Wie bereits bekannt soll Kim Fausing, der seit fünf Jahren im Verwaltungsrat sitzt, neuer Präsident des Baustoffkonzerns werden.

Holcim-Aktien nach Zahlen gefragt - Spin-off im Fokus

Die Aktien von Holcim starten am Freitag nach den Jahreszahlen eine Erholung von ihren Vortagesverlusten. Und das, obwohl vor Börsenbeginn noch weitere Verluste prognostiziert worden waren. Der Fokus liegt nun auf der Abspaltung des Nordamerikageschäfts.

Im Handel an der SIX gewinnt die Holcim-Aktie am Freitag zeitweise 2,61 Prozent auf 98,16 Franken.

Die Zahlen waren insgesamt eine Punktlandung, lediglich beim Gewinn blieb Holcim etwas hinter den Konsenserwartungen zurück. Dafür liegt die vorgeschlagene Dividendenerhöhung am oberen Rand der Prognosen. Zudem verläuft die Abspaltung des Nordamerikageschäfts nach Plan und Konzernchef Miljan Gutovic äusserte sich am Rand der Bilanzmedienkonferenz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP optimistisch für die weitere Geschäftsentwicklung.

Analysten konzentrieren sich auch eher auf die Abspaltung des Nordamerika-Geschäfts, das den Namen Amrize tragen wird. So sehen die Experten der RBC Holcim vor diesem wichtigen Schritt gut positioniert. Sie erwarten sich denn auch am für den 25. März angesetzten Investorentag weitere Informationen. Ähnlich sieht dies Jefferies. Für grössere Aktienbewegungen gebe es aber zu der geplanten Transaktion noch zu wenige Details.

Derweil beurteilt beispielsweise JPMorgan die Zahlen als solide und den Ausblick als unterstützend mit Blick auf mögliche Schätzungserhöhungen durch den Konsens. Auch für die UBS ist der Ausblick solide, insbesondere da es noch sehr früh im Jahr sei und die konkreten Auswirkungen der Abspaltung von Amrize schwer abzuschätzen seien.

Die Bank Vontobel stellt insbesondere auf die Entwicklung im vierten Quartal ab, die die Erwartungen übertroffen habe. Ein Highlight sei zudem die starke Free Cashflow-Entwicklung. Der Ausblick wird angesichts des immer noch herausfordernden Marktumfelds als zuversichtlich beschrieben. Zudem sei die Bewertung attraktiv.

Zug (awp)