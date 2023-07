Holcim-Aktie zieht an: Holcim wegen Verkauf mit weniger Umsatz und Betriebsgewinn - Wachstum intakt

Dies ist aber insbesondere auf die Verkäufe der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen.

So reduzierte sich der ausgewiesene Umsatz um 11,0 Prozent auf 13,07 Milliarden Franken deutlich. Nebst den erwähnten Devestitionen hat Holcim aber auch die Expansion im Dachgeschäft und in anderen Baubereichen mit einer Reihe von Übernahmen fortgesetzt. Bereinigt um die Einflüsse der diversen Änderungen im Konsolidierungskreis ergab sich auf vergleichbarer Basis ein organisches Wachstum von 7,4 Prozent, wie Holcim am Donnerstag mitteilte.

Dieses Wachstum spiegle das verbesserte Ertragsprofil mit einer stärkeren Ausrichtung des Portfolios auf besonders wachstums- und gewinnträchtige Geschäftsbereiche wider, heisst es zum Geschäftsverlauf.

CEO Jan Jenisch zeigte sich laut einem Zitat in der Mitteilung denn auch erfreut: "Unsere hervorragenden finanziellen Ergebnisse, vom Umsatz über das Recurring EBIT bis hin zum Rekordergebnis je Aktie, bestätigen die Stärke unserer Strategie, mit der wir weiterhin auf eine profitable Expansion auf dem attraktiven nordamerikanischen Markt und auf ein beschleunigtes grünes Wachstum in Europa und Lateinamerika setzen."

Hohes Tempo bei Akquisitionen

Die schnelle Umsetzung der Transformation von Holcim sei zudem mit 18 wertsteigernden Übernahmen fortgesetzt worden. Sowohl das Segment Solutions & Products als auch das Segment Zuschlagstoffe und Transportbeton seien gestärkt worden, so Jenisch.

Er sieht sich mit dem Unternehmen auch auf einem guten Weg bei der angestrebten Reduktion der CO2-Emissionen im Rahmen der Strategie 2025 "Accellerating Green Growth". So sei der Anteil der CO2-Emissionen am Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent gesenkt worden.

Beim Betriebsgewinn zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim Umsatz. Der wiederkehrende Betriebsgewinn EBIT sank zwar im ersten Halbjahr um 6,0 Prozent auf 2,04 Milliarden Franken. Aber auch hier waren die Geschäftsverkäufe ausschlaggebend für das Minus. Ohne diese hätte der wiederkehrende Betriebsgewinn um 13,4 Prozent zugenommen.

Klare Verbesserung der Gewinnmarge

Da der vergleichbare EBIT im Vergleich zum Umsatz unterproportional zurückging, verbesserte sich die entsprechende Marge um 80 Basispunkte auf 15,6 Prozent. Im zweiten Quartal erreichte diese gar einen Rekordwert von 21,1 Prozent. Darüber freut sich Konzernchef Jan Jenisch denn auch besonders. "Wir sind auf dem besten Weg, im Geschäftsjahr 2023 branchenführende Margen zu erzielen", sagte er in der Mitteilung.

Der Konzerngewinn wiederum stieg im Halbjahr um 9,0 Prozent auf 1,26 Milliarden Franken. Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz leicht und beim operativen Gewinn deutlicher übertroffen.

Für das neue Geschäftsjahr bestätigt Holcim die bisherigen Ziele. So wird ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 6 Prozent erwartet. Der wiederkehrende EBIT soll ein organisches Wachstum von über 10 Prozent erreichen und die EBIT-Marge einen Wert von mehr als 16 Prozent. Der Free Cashflow wird bei rund 3 Milliarden Franken erwartet.

CEO Jenisch freut sich darauf, "die hervorragende Dynamik im zweiten Halbjahr fortzusetzen und die Dekarbonisierung des Bausektors weiter voranzutreiben".

Holcim beruft neue Chefin für Nachhaltigkeit

Der Verwaltungsrat von Holcim hat Nollaig Forrest mit Wirkung zum 1. September zur Nachhaltigkeitschefin (Chief Sustainability Officer) und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Sie ist seit 2020 beim Schweizer Baufstoffkonzern und habe eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Net-Zero-Transformation gehabt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. In ihrer neuen Rolle soll sie die "Führungsposition von Holcim in der Nachhaltigkeit weiter stärken".

Sie tritt die Nachfolge von Magali Anderson an, die sich entschieden habe, neue Aufgaben als Verwaltungsrätin sowie als Unterstützerin von NGOs wahrzunehmen. Sie habe das Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation, Gesundheit und Sicherheit entscheidend vorangebracht, schreibt der Verwaltungsrat in der Mitteilung. Dazu gehörten die Einführung der ersten Net-Zero-Roadmap der Branche und das Erreichen eines neuen Leistungsniveaus im Bereich Gesundheit und Sicherheit.

Holcim-Aktien nach Zahlen über Erwartungen gesucht

Die Aktien von Holcim sind am Donnerstag mit leicht überdurchschnittlichen Avancen in den Handel gestartet. Der Baustoffkonzern hat im ersten Semester sowohl beim Umsatz wie auch bei den Gewinnzahlen deutlich besser abgeschnitten als von Analysten im Vorfeld geschätzt.

An der SIX gewinnt die Holcim-Aktie im Donnerstagshandel zeitweise 1,85 Prozent auf 60,66 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf steht die Holcim-Aktie mit einem Plus von knapp einem Viertel an zweiter Stelle im SMI.

Analysten bewerten den Semesterausweis klar positiv. Die Credit Suisse etwa erachtet die Resultate als Bestätigung der letzten Jahre. Der starke Schuldenabbau und die Bemühungen für nachhaltigere Produkte und Lösungen seien zu begrüssen, heisst es etwa.

Die Bank Vontobel streicht derweil die über Erwarten ausgefallene hohe operative Marge sowie das starke organische Wachstum als Pluspunkte hervor. Die neue Segmentberichterstattung sei zudem ein Beleg für die Ambitionen des Managements, die Portfolioumstellung auf wachstumsstärkere und kohlenstoffärmere Produkte zu beschleunigen. Dies dürfte zu einer Neubewertung der Aktien führen - entsprechend bestätigt die Bank ihr Buy-Rating für Holcim "klar".

Auch die ZKB spricht in ihrem ersten Kommentar von einem "starken Quartal". Alle Regionen bis auf Solutions & Products hätten überzeugt. Aber auch für letztere werde eine Steigerung im Jahresverlauf erwartet. Die Bank geht davon aus, dass im zweiten Semester ein günstiges Preis-Kosten-Verhältnis den negativen Effekt durch die konjunkturelle Eintrübung überkompensieren wird. Die Aktie sei angesichts einer Free-Cashflow-Rendite von über 9 Prozent mit einem erwarteten EV/EBITDA 2023E von 6,3x jedenfalls weiterhin attraktiv bewertet.

Nicht ganz so euphorisch ist man beim US-Broker Jefferies. Holcim habe die operative Marge im zweien Quartal zwar stärker verbessert als erwartet, heisst es auch dort in deren ersten Kommentar. Dies sei indes vor allem dank der starken Entwicklung des traditionellen Geschäfts mit Zement, Beton und Zuschlagstoffen zustande gekommen.

Der Einfluss des von Holcim forcierten Bereichs Solutions & Products sei jedenfalls nach wie vor limitiert. Aufgrund der ausgewiesenen Zahlen geht Jefferies auch nicht von einem grossen Revisionsbedarf der Analysten hinsichtlich der Schätzungen für das Gesamtjahr aus.

uh/tv

Zürich (awp)