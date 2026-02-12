Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.02.2026 15:45:36

Holcim-Aktie von Gewinnmitnahmen und Regulatorien belastet

Zürich (awp) - Die Aktien von Holcim stehen am Donnerstagnachmittag stark unter Druck. Marktbeobachter führen dies zum einen auf Gewinnmitnahmen zurück. Andererseits wird die Verunsicherung über eine mögliche Aufweichung der EU-Emissionsregeln als Grund genannt. Diese hatten die Titel des Zementkonzerns bereits letzte Woche stark belastet.

Gegen 15.20 Uhr fallen Holcim in einem freundlichen Gesamtmarkt (+0,4%) um 5,8 Prozent auf 72,40 Franken. Damit notieren sie nahe dem Tagestief von 71,90 Franken vom Nachmittag. Seit dem 4. Februar haben die Aktien damit um über 12 Prozent verloren.

Zuvor hatten die Titel allerdings lange Zeit nur eine Richtung gekannt: nach oben. Im Juni 2025 - nach der Abspaltung von Amrize - notierten sie noch bei 46 Franken und kletterten dann bis auf 82,54 Franken Anfang Februar. Die Amrize-Titel, die von den EU-Emissionsregeln nicht betroffen sind, verlieren am Donnerstag dagegen "nur" um 1,6 Prozent.

Am Markt ist von Gewinnmitnahmen bei beiden Titeln die Rede, da diese zuletzt stark gelaufen waren. Ausserdem ist von belastenden Branchenrotationen und vereinzelten Umschichtungen in Sika (+0,2%) zu hören. Einige Börsenbeobachter sind bei Holcim nun auch verunsichert, weil zuletzt auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz Bereitschaft zur Abschwächung der geplanten CO2-Zertifizierung signalisiert hat.

Letzte Woche berichteten Medien von einer möglichen Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die EU. Damit könnte die EU-Kommission ihr wichtigstes Klimaschutzinstrument, den Europäischen Emissionshandel (ETS), abschwächen, hiess es. Nach bisherigen Plänen sollen diese kostenlosen CO2-Zertifikate in den kommenden 15 Jahren auslaufen und schrittweise durch die CO2-Importgebühr ersetzt werden. Die Gebühr soll genauso hoch sein, wie die Kosten für CO2-Zertifikate innerhalb der EU gewesen wären.

Dies hat die Preise für CO2-Zertifikate verteuert, weshalb Unternehmen wie Holcim oder Heidelberg Materials ihre Zementpreise deutlich erhöht haben. Wird das Zertifikatsregime zeitlich gestreckt, steigen die Preise für Zertifikate weniger stark, sodass die Unternehmen weniger Macht hätten, die Preise zu erhöhen.

Auch Heidelberg Materials notieren am Donnerstagnachmittag um 5,7 Prozent im Minus.

ls/uh

