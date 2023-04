Holcim-Aktie verliert: Holcim schliesst Milliarden-Übernahme von Duro-Last ab

Mitte Februar hatte Holcim den Kauf des Unternehmens für 1,29 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Durch den Kauf werde Holcim das Umsatzziel von 4 Milliarden Dollar im Dachgeschäft früher als bisher geplant erreichen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Durch die Integration von Duro-Last verspricht sich Holcim Einsparungen im Umfang von 60 Millionen Dollar im Jahr.

Das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Michigan macht mit 840 Mitarbeitern einen Umsatz von 540 Millionen Dollar im nordamerikanischen Bedachungsmarkt und erziele dabei ein zweistelliges Wachstum. Zudem stütze die Übernahme die "Strategie 2025 - Accelerating Green Growth" von Holcim, durch die das Geschäft mit Solutions & Products bis 2025 auf 30 Prozent des Konzernumsatzes ausgeweitet werden soll.

Die Holcim-Aktie gibt am Montag an der SIX zeitweise um 0,20 Prozent auf 58,88 Franken nach.

cg/tv

Zug (awp)