Holcim-Aktie um Nulllinie: Holcim kauft in Grossbritannien zu

Die Firma mit 85 Mitarbeitern verwendet Schienenschotter und Abbruchmaterial für die Produktion von Transportbeton, Fertigteilen und Asphalt.

Mit der Akquisition erweitert Holcim den Zugang zu Bauschutt, von dem Land Recovery im vergangenen Jahr 300'000 Tonnen verarbeitet hat, wie der weltgrösste Baustoffkonzern am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Damit komme Holcim seinem Ziel näher, im laufenden Jahr 10 Millionen Tonnen Bauschutt zu rezyklieren.

Land Recovery wurde 1982 von der Familie Beecroft gegründet. Das Unternehmen hat vier Standorte in Grossbritannien. Zu den finanziellen Details der Akquisition gab es im Communiqué keine Angaben.

Die Holcim-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der SIX schwankugnsanfällig und wechselt im Verlauf mehrfach die Richtung. Nun notiert das Papier bei 78,14 Franken zeitwiese unverändert zum Vortag.

jb/tv

Zug/London (awp)