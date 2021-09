Holcim-Aktie profitiert: Holcim veräussert Brasilien-Geschäft

Die Transaktion umfasst fünf integrierte Zementwerke, vier Mahlwerke, sechs Zuschlagstoffwerke und 19 Transportbetonwerke von Holcim in dem südamerikanischen Land.

Der Unternehmenswert des Brasilien-Geschäfts wird in der Mitteilung vom Freitag auf 1,025 Milliarden US-Dollar beziffert. Mit dem Geld will Holcim die eigene Bilanz stärken und den Verschuldungsgrad "deutlich" reduzieren. Zudem soll der Erlös für Investitionen in den Geschäftsbereich 'Lösungen und Produkte' verwendet werden.

Die Veräusserung gebe dem Unternehmen die Flexibilität, in attraktive Wachstumsmöglichkeiten zu investieren, wird Holcim-Chef Jan Jenisch zitiert. Gleichzeitig betont Holcim, dass Lateinamerika für das Unternehmen eine strategisch wichtige Wachstumsregion bleibe.

So habe man kürzlich in eine zusätzliche Klinkeranlage in Argentinien investiert und in ein neues Mahlwerk in Mexiko; auch die eigene Retail-Baukette "Disensa" sei zuletzt ausgebaut worden. Zudem führe Holcim als ersten Schritt zum Ausbau des Dachsystem-Geschäfts in Lateinamerika eine Produktlinie der unlängst erworbenen Firestone in Mexiko ein.

Holcim-Aktie nach Verkauf von Brasilien-Geschäft leicht im Plus

Die Aktien von Holcim sind am Freitagmorgen wieder gesucht. An der Börse zeichnet sich - nach der Verunsicherung infolge möglicher Bussen durch die US-Justiz - zumindest eine Bodenbildung ab.

Bis um 9.55 Uhr legen die Holcim-Aktien um 0,79 Prozent auf 48,19 Franken zu, während der Gesamtmarkt (SMI) 0,26 Prozent im Plus ist. Zuletzt ging es allerdings infolge der Spekulationen um Bussen durch die US-Justiz deutlich nach unten. Vom Jahreshoch im April bei über 58 Franken sind die Titel auch noch immer ein gutes Stück entfernt.

Die ZKB begrüsst die heute gemeldete Veräusserung. Der brasilianische Zementmarkt sei stark fragmentiert und wegen Überkapazitäten stark unter Druck geraten, so der zuständige Experte. Die Ergebnisbeiträge der letzten fünf Jahren seien wohl mehrheitlich negativ gewesen. Der Abbau des kapital- und energieintensiven Zementgeschäfts und Ausbau der übrigen Aktivitäten entsprächen denn auch der Strategie von Holcim. Die ZKB bestätigt das Rating "Übergewichten".

Der Verkauf werde den Fokus auf margen-stärkere, spezialisiertere Geschäfte beschleunigen, heisst es auch bei der Bank Vontobel. Der zuständige Analyst empfiehlt die Titel ebenfalls weiterhin zum Kauf.

Bereits gestern Donnerstag hatte Exane BNP zudem das Rating auf "Overweight" erhöht. Die jüngste Baisse an der Börse infolge der Spekulationen um Bussen der US-Justiz habe eine günstige Gelegenheit für Investoren geschaffen, lautete die Argumentation. Denn ansonsten überzeuge Holcim beim Cashflow, den Dividendenrenditen sowie mit soliden Fundamentaldaten.

jl/ra

Jona (awp)