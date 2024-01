Holcim-Aktie profitiert: Holcim übernimmt drei Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich

Diese sollen dem Zementkonzern helfen, das "Solutions&Products"-Geschäft bis zum Jahr 2025 auf 30 Prozent des gesamten Umsatzes auszubauen.

In Spanien habe Holcim die Mehrheit an Artepref SA gekauft, einem Hersteller von innovativen Lösungen für Betonfertigteile, erklärte der Konzern am Freitag in einem Communiqué. In Griechenland wurde W.A.T.T. Recycling gekauft, ein Hersteller von alternativen Kraftstoffen. Und in Grossbritannien schliesslich habe Holcim mit dem Kauf von Eco-Readymix den Markteintritt bei den fortschrittlichen Mörtellösungen geschafft.

Die drei Akquisitionen seien allesamt wertsteigernd, betonte Holcim in dem Communiqué. Wie viel Geld für die drei Transaktionen in die Hand genommen wurde, wurde nicht beziffert.

An der Schweizer Börse kommen die Neuigkeiten gut an: Die Holcim-Aktie gewinnt zeitweise 1,28 Prozent auf 65,08 Franken.

