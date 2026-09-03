|Anlage
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03.09.2026 09:25:36
Holcim-Aktie moderat im Minus: Erste Produktionslinie für kalzinierten Ton in Tschechien eröffnet
Holcim hat am Standort Cížkovice in Tschechien eine neue Produktionslinie für kalzinierten Ton in Betrieb genommen.
Es handelt sich um die grösste Investition von Holcim in Tschechien mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Tschechischen Kronen (39 Millionen Franken), wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb. Davon werde ein Drittel vom tschechischen Umweltministerium finanziert.
In der Anlage wird Klinker teilweise durch kalzinierten Ton zu ersetzt. Dadurch werden die CO2-Emissionen des Zements um rund 30 Prozent reduziert, wie es weiter hiess.Die Holcim-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,28 Prozent tiefer bei 70.78 Franken.
awp-robot/jb/cg
Zug (awp)
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