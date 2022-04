Holcim-Aktie mit Raketenstart nach starken Quartalszahlen

Zürich (awp) - Die Aktien von Holcim dominieren am Freitag mit grossem Abstand den Gesamtmarkt. Entgegen den Erwartungen hat der Baustoffkonzern den Umsatz sowie den wiederkehrenden operativen Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert. Damit übertraf das Unternehmen selbst die kühnsten Analystenschätzungen. Nun erhöht der Konzern auch seine Wachstumsvorgaben für das Gesamtjahr.

Um 09.30 Uhr gewinnen Holcim Namen in einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt 5,0 Prozent auf 48,16 Franken hinzu. Gleichzeitig notiert der Gesamtmarkt gemessen am SMI um 0,4 Prozent tiefer.

In Expertenkreisen ist man beeindruckt von der Widerstandsfähigkeit des Tagesgeschäfts in den ersten drei Monaten. Mit einem prozentual zweistelligen organischen Wachstum übertrifft die Umsatzentwicklung die Schätzungen deutlich.

Noch deutlicher werden die Analystenerwartungen beim wiederkehrenden EBIT in den Schatten gestellt. Nicht wenige Experten waren aufgrund gestiegener Rohmaterial- und Energiekosten von einem deutlicheren Margenrückgang ausgegangen.

UBS-Analyst Gregor Kuglitsch zufolge hat sich Holcim in den ersten drei Monaten deutlich besser als erwartet geschlagen. Das Gleiche schreibt auch sein Berufskollege Martin Hüsler von der ZKB in einem Kommentar und verweist auf die sehr starke Entwicklung in Nordamerika und einen gleichzeitig nur moderaten Rückgang in der Region APAC.

Zudem finden bei den Analysten die Fortschritte beim Konzernumbau Anklang. "Der Konzern treibt die Transformation in Richtung eines weniger zement- und energieintensiven Baustoffherstellers mit dem Ausbau des Bereichs Solutions & Products konsequent voran", so Hüsler.

Bernd Pomrehn von Vontobel hebt ausserdem den erfreulichen Ergebnisbeitrag zuletzt übernommener Geschäftsaktivitäten hervor. Er fühlt sich davon in seiner positiven Einschätzung des Transformationsprozesses in Richtung höhermargiger Produktbereiche bestärkt.

Allerdings warnen Analysten auch davor, die Trends der ersten drei Monate aufs ganze Jahr hochzurechnen. Denn laut Hüsler trägt das erste Quartal saisonal bedingt jeweils nur rund 13 Prozent zum Jahres-EBIT bei.

Eine Analystenkonferenz findet um 10 Uhr statt.

