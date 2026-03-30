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Akquisition 30.03.2026 22:24:36

Holcim-Aktie: Mehrheitsübernahme von Cementos Pacasmayo in Peru

Holcim-Aktie: Mehrheitsübernahme von Cementos Pacasmayo in Peru

Holcim hat die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am peruanischen Baustoffhersteller Cementos Pacasmayo abgeschlossen.

Cementos Pacasmayo beschäftigt über 2000 Personen und erzielte 2025 einen Nettoumsatz von 630 Millionen US-Dollar und eine bereinigte EBITDA-Marge von 28 Prozent.

Der Transaktionswert entspricht einem EBITDA-Multiplikator von 7,1 nach erwarteten Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar im dritten Jahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Akquisition soll bereits im ersten Jahr gewinn- und cashflowsteigernd wirken.

Holcim plant zudem ein Pflichtangebot zur Übernahme weiterer Anteile an Cementos Pacasmayo. Die Übernahme ist Teil der NextGen Growth 2030 Strategie zur Expansion in Lateinamerika.

awp-robot/to

Zug (awp)

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Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen

Bildquelle: Holcim
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