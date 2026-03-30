|Akquisition
|
30.03.2026 22:24:36
Holcim-Aktie: Mehrheitsübernahme von Cementos Pacasmayo in Peru
Holcim hat die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung am peruanischen Baustoffhersteller Cementos Pacasmayo abgeschlossen.
Der Transaktionswert entspricht einem EBITDA-Multiplikator von 7,1 nach erwarteten Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar im dritten Jahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Akquisition soll bereits im ersten Jahr gewinn- und cashflowsteigernd wirken.
Holcim plant zudem ein Pflichtangebot zur Übernahme weiterer Anteile an Cementos Pacasmayo. Die Übernahme ist Teil der NextGen Growth 2030 Strategie zur Expansion in Lateinamerika.
awp-robot/to
Zug (awp)
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: SMI und DAX fester -- Wall Street schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus -- Nikkei sackt ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Montag in Grün. Die US-Börsen bewegten sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.