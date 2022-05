Holcim-Aktie leichter: Klage gegen Lafarge wegen "Beihilfe zu Verbrechen gegen Menschlichkeit"

Dies verlautete aus Gerichtskreisen nach dem Urteil.

Im Rahmen der bereits im Juni 2017 eingeleiteten Untersuchung wird der mittlerweile zu Holcim gehörende Konzern verdächtigt, 2013 und 2014 über eine Tochtergesellschaft mehrere Millionen Euro an terroristische Gruppen, darunter den Islamischen Staat (IS), sowie an Mittelsmänner gezahlt zu haben. Damit wollte Lafarge um den Betrieb ihrer Zementfabrik in Syrien aufrechterhalten.

Zeitweise verliert die Holcim -Aktie im Schweizer Handel 2,23 Prozent auf 46,67 Franken.

Paris (awp)