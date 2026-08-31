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31.08.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 72,90 CHF.

Holcim
72.58 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 72,90 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'404 Punkten realisiert. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,58 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 72,74 CHF. Bisher wurden via SIX SX 21'095 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 13,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 21,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 26.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 3,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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