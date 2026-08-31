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31.08.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Holcim Aktie News: Holcim am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Holcim gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 71,26 CHF ab.

Holcim
71.35 CHF -2.43%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 71,26 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'289 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 71,22 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,74 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 305'670 Holcim-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 15,83 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,66 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 CHF. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,71 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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