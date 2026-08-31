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31.08.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag in Rot

Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Holcim. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 71,78 CHF.

Holcim
71.81 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 71,78 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'338 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Holcim-Aktie bis auf 71,78 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,74 CHF. Zuletzt wechselten 156'520 Holcim-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 16,27 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 CHF. Im Vorjahr erhielten Holcim-Aktionäre 1,70 CHF je Wertpapier. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,71 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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