Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Das Papier von Holcim konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 58,56 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'166 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Holcim-Aktie bis auf 58,74 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,48 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 279'095 Holcim-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2023 auf bis zu 62,76 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,17 Prozent. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,28 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,92 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.07.2023 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5'725,00 CHF – eine Minderung von -11,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6'440,00 CHF eingefahren.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

