Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag billiger

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 68,58 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'802 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 68,52 CHF. Mit einem Wert von 69,74 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 323'482 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 14,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,21 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holcim -5,21 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,76 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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