Holcim Aktie News: Holcim verteuert sich am Vormittag

Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 69,94 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'008 Punkten steht. Die Holcim-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,96 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69'780 Holcim-Aktien.

Am 03.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 18,02 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 16,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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