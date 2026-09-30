Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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30.09.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Holcim gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Holcim-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 67,28 CHF abwärts.
Die Holcim-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 67,28 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Die Holcim-Aktie sank bis auf 67,08 CHF. Mit einem Wert von 68,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 589'028 Holcim-Aktien den Besitzer.
Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Gewinne von 22,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 10,67 Prozent sinken.
Nach 1,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 CHF je Holcim-Aktie. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.
Die Holcim-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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