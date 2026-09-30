Holcim Aktie News: Holcim am Mittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 67,92 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'913 Punkten realisiert. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,84 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,90 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 426'193 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,53 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 11,51 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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