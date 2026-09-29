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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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29.09.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag freundlich

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Holcim. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 68,88 CHF zu.

Holcim
68.57 CHF 0.70%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 68,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'951 Punkten notiert. Die Holcim-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,02 CHF. Bei 67,64 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 278'376 Holcim-Aktien.

Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 16,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 12,75 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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