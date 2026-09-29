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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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29.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Holcim legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 68,30 CHF.

Holcim
68.56 CHF 0.69%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 68,30 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'020 Punkten tendiert. Bei 68,50 CHF erreichte die Holcim-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,64 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144'289 Holcim-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Gewinne von 20,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Holcim-Aktie 13,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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