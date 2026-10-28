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28.10.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 67,64 CHF ab.

Holcim
69.25 CHF 2.29%
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Die Holcim-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 67,64 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'588 Punkten steht. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,34 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 217'635 Holcim-Aktien umgesetzt.

Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 22,03 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,76 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.949 20.12.2030 160235574
Long 11.7414 21.12.2029 160235569
Long 681 19.03.2027 156216210
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.8788 17.12.2027 156034532
Short 681 15.01.2027 162066823
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.1757 -4.66 136297044
Long 11.9474 5.81 162066433
Long 15.4773 3.92 162066431
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1909 13.59 158464433
Short 8.5125 9.31 157689167
Short 32.4286 0.91 161357126
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 146215911
Long 8 -18.81 160577654
Long 12 -8.33 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 16’153.91 8.68 SPBE9U
SMI-Kurs: 14’735.97 29.10.2026 10:55:38
Long 14’024.43 19.97 SMB0GU
Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Holcim AG 69.34 1.82% Holcim AG

Holcim am 28.10.2026

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