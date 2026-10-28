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28.10.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 67,64 CHF ab.
Die Holcim-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 67,64 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'588 Punkten steht. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,34 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 217'635 Holcim-Aktien umgesetzt.
Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 22,03 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,76 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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