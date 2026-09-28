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28.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag gesucht

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Holcim. Das Papier von Holcim konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 67,64 CHF.

Holcim
67.58 CHF 0.51%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Holcim zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 67,64 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'069 Punkten notiert. In der Spitze legte die Holcim-Aktie bis auf 67,68 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 45'733 Holcim-Aktien.

Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 22,03 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,15 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Holcim-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 CHF ausgeschüttet werden. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 2.3273 -5.97 136297044
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
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Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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