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28.09.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim verteuert sich am Montagnachmittag

Holcim Aktie News: Holcim verteuert sich am Montagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 68,30 CHF zu.

Holcim
67.60 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Holcim-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Holcim-Aktie bis auf 68,32 CHF. Bei 67,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 260'524 Stück gehandelt.

Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 17,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 12,01 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,72 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 681.6 18.12.2026 146427154
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Long 11.36 6.20 154809780
Long 18.8778 2.73 161113585
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 7.8115 9.68 157689167
Short 18.8778 2.42 160910633
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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