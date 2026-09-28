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28.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag auf grünem Terrain

Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Holcim gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 67,80 CHF nach oben.

Holcim
67.67 CHF 0.65%
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Das Papier von Holcim konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 67,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'975 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Holcim-Aktie bis auf 67,92 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 156'552 Holcim-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 21,74 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,36 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 677.6 18.12.2026 146427154
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