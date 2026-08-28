Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot

Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag nahe Vortagesschluss

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 72,72 CHF.

Holcim
73.13 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Holcim-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 72,72 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'433 Punkten liegt. Die Holcim-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,18 CHF. Die Abwärtsbewegung der Holcim-Aktie ging bis auf 72,62 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,18 CHF. Bisher wurden via SIX SX 28'286 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,50 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 CHF belaufen. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,71 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Holcim-Aktie legt zu: Baustoffkonzern schluckt Fermacell für dreistelligen Millionenbetrag

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4327 18.12.2026 154259391
Long 11.7484 18.12.2026 153511684
Long 728.4 18.09.2026 148888878
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.8716 18.06.2027 157230588
Short 728.4 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.284 10.85 155268998
Long 11.7484 5.48 156704921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2793 13.29 150389043
Short 10.7118 6.85 158464433
Short 19.1684 2.82 157689167
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.09 146215911
Long 8 -12.60 147182342
Long 12 -8.43 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Holcim AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.05.26 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

28.08.26 Logo WHS CrowdStrike explodiert nach Zahlen: KI treibt jetzt die nächste Rallye?
28.08.26 Marktüberblick: Softwareaktien haussieren nach Salesforce-Zahlen
28.08.26 SMI stürzt ab
28.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rally oder Pullback?
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.44 SJXBXU
Short 15’297.40 13.90 SYBKYU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 73.02 0.36% Holcim AG

Holcim am 28.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagvormittag in Rot

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 35/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 35/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.