Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Holcim-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 72,72 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'433 Punkten liegt. Die Holcim-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,18 CHF. Die Abwärtsbewegung der Holcim-Aktie ging bis auf 72,62 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,18 CHF. Bisher wurden via SIX SX 28'286 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,50 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 CHF belaufen. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,71 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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