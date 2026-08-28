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28.08.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim reagiert am Freitagnachmittag positiv

Holcim Aktie News: Holcim reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Holcim. Das Papier von Holcim legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 73,20 CHF.

Holcim
73.13 CHF 0.33%
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Die Holcim-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 73,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'406 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Holcim-Aktie sogar auf 73,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,18 CHF. Bisher wurden heute 225'726 Holcim-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 82,54 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2026). Gewinne von 12,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 21,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 CHF aus. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,71 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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