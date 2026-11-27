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27.11.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Holcim gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 76,02 CHF zu.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Holcim zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 76,02 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'859 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 76,08 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 42'282 Holcim-Aktien.
Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,58 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 20,94 Prozent wieder erreichen.
Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 CHF aus. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,76 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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